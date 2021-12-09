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Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимой

Эти продукты позволят поддерживать оптимальный уровень сахара в крови
В зависимости от времени года для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете могут использоваться различные продукты. Их перечислили в материале издания Al Arabiya.
Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимой

Как показывает научное исследование, при контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом обязательно надо учитывать время года. Это связано с тем, что в летнее время уровень глюкозы снижается, а в зимнее - повышается.

Зимой при этом, отмечает автор, диабетикам полезно будет включить в свой рацион десять продуктов. Они помогут снизить уровень сахара в крови или же поддерживать его в норме.

  1. Варёные яйца. Это сытное блюдо, которое не повышает уровень глюкозы в крови. Также яйца помогают сохранить энергию зимой.
  1. Грецкий орех. Эти продукты позволяют контролировать как уровень сахара, так и массу тела.
  1. Зимняя тыква. Исследование доказывает, что тыква способствует быстрому снижению уровня глюкозы в крови и полезна для тяжелобольных пациентов с диабетом.
  1. Имбирный чай. Как показывают результаты научного исследования, имбирь значительно снижает уровень сахара в крови.
  1. Корица. Позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в организме, причём как здоровым людям, так и диабетикам, а ещё снижает вероятность осложнений.
Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимой
  1. Рыба. Она содержит много белка, витамина D, омега-3, которые повышают чувствительность к инсулину и улучшают самочувствие людей с сахарным диабетом.
  1. Бобовые. Они усваиваются довольно медленно, а значит провоцируют меньше скачков сахара в крови.
  1. Апельсин. Эти фрукты имеют множество полезных свойств: контролируют уровень сахара, снижают холестерин, защищают клетки поджелудочной железы от окислительного стресса.
  1. Гвоздика. Учёные обнаружили, что гвоздика может сильно снизить уровень глюкозы после еды.
  1. Тыквенные семечки. Вещества, которые содержатся в тыкве (никотиновая кислота, стеролы, пептиды, тригонеллин), оказывают значительное воздействие на уровень сахара в крови и здорового человека, и больного диабетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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