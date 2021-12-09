Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимой

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Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимойЭти продукты позволят поддерживать оптимальный уровень сахара в крови
В зависимости от времени года для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете могут использоваться различные продукты. Их перечислили в материале издания Al Arabiya.
Как показывает научное исследование, при контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом обязательно надо учитывать время года. Это связано с тем, что в летнее время уровень глюкозы снижается, а в зимнее - повышается.
Зимой при этом, отмечает автор, диабетикам полезно будет включить в свой рацион десять продуктов. Они помогут снизить уровень сахара в крови или же поддерживать его в норме.
- Варёные яйца. Это сытное блюдо, которое не повышает уровень глюкозы в крови. Также яйца помогают сохранить энергию зимой.
- Грецкий орех. Эти продукты позволяют контролировать как уровень сахара, так и массу тела.
- Зимняя тыква. Исследование доказывает, что тыква способствует быстрому снижению уровня глюкозы в крови и полезна для тяжелобольных пациентов с диабетом.
- Имбирный чай. Как показывают результаты научного исследования, имбирь значительно снижает уровень сахара в крови.
- Корица. Позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в организме, причём как здоровым людям, так и диабетикам, а ещё снижает вероятность осложнений.
- Рыба. Она содержит много белка, витамина D, омега-3, которые повышают чувствительность к инсулину и улучшают самочувствие людей с сахарным диабетом.
- Бобовые. Они усваиваются довольно медленно, а значит провоцируют меньше скачков сахара в крови.
- Апельсин. Эти фрукты имеют множество полезных свойств: контролируют уровень сахара, снижают холестерин, защищают клетки поджелудочной железы от окислительного стресса.
- Гвоздика. Учёные обнаружили, что гвоздика может сильно снизить уровень глюкозы после еды.
- Тыквенные семечки. Вещества, которые содержатся в тыкве (никотиновая кислота, стеролы, пептиды, тригонеллин), оказывают значительное воздействие на уровень сахара в крови и здорового человека, и больного диабетом.
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Источник: ИноСМИ