Десять продуктов, которые нужно есть диабетикам зимой

Как показывает научное исследование, при контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом обязательно надо учитывать время года. Это связано с тем, что в летнее время уровень глюкозы снижается, а в зимнее - повышается.

Зимой при этом, отмечает автор, диабетикам полезно будет включить в свой рацион десять продуктов. Они помогут снизить уровень сахара в крови или же поддерживать его в норме.

Варёные яйца. Это сытное блюдо, которое не повышает уровень глюкозы в крови. Также яйца помогают сохранить энергию зимой.

Грецкий орех. Эти продукты позволяют контролировать как уровень сахара, так и массу тела.

Зимняя тыква. Исследование доказывает, что тыква способствует быстрому снижению уровня глюкозы в крови и полезна для тяжелобольных пациентов с диабетом.

Имбирный чай. Как показывают результаты научного исследования, имбирь значительно снижает уровень сахара в крови.