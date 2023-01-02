Десять продуктов, которые укрепят иммунитет зимой

Перед тем как включать в свой рацион те или иные продукты, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Всегда есть вероятность, что по медицинским причинам вам нельзя есть ту или иную пищу.

Вот десять продуктов, которые укрепят вашу иммунную систему в зимний период.