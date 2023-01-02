Десять продуктов, которые укрепят иммунитет зимой

Десять продуктов, которые укрепят иммунитет зимойСъешьте их прямо сейчас
Защититься от вирусов в зимнее время можно разными способами. Один из них - добавление в рацион определённых продуктов. Научно доказано, что они содержат все необходимые вещества для укрепления иммунитета.
Фото: Sunshine
Перед тем как включать в свой рацион те или иные продукты, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Всегда есть вероятность, что по медицинским причинам вам нельзя есть ту или иную пищу.
Вот десять продуктов, которые укрепят вашу иммунную систему в зимний период.
Апельсины. Некоторые научные исследования доказывают, что цитрусовые действительно обладают иммуностимулирующим эффектом. Возможно, во многом связано это с тем, что в этих фруктах содержится витамин С. Причём в апельсинах - в особенно больших количествах. Подобным образом действует на организм как сок, так и свежие фрукты. Кроме того, в состав апельсинов входят полезные дли иммунитета клетчатка, каротиноиды, флавоноиды, витамин А.
Лимоны и лаймы. В них тоже содержится много витамина С, как и в апельсинах. Ещё они богаты антиоксидантами и иммуномодуляторами, причём эти фрукты очень легко добавить в практически любое блюдо.
Чеснок. Отличается этот продукт противовирусными и антибактериальными свойствами. Обычно это связывают с наличием в его составе аллицина.
Черника. Наравне с цитрусовыми она содержит много флавоноидов (гесперидина). Исследования демонстрируют, что гесперидин обладает противовоспалительным эффектом.
Брокколи и брюссельская капуста. Известно, что в их состав входит витамин С. Также они отличаются антиоксидантными и антимикробными свойствами.
Шпинат и капуста. Они считаются источником витамина С, укрепляющего иммунитет.
Морковь. В ней особенно много каротиноидов, один из которых - бета-каротин. В организме он превращается в витамин А, способствующий укреплению иммунитета.
Имбирь. Вероятнее всего, он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Также научные данные показывают, что он может помочь как противовоспалительное соединение в борьбе с вредным хроническим воспалением.
Яблоки. Они позволят получать аскорбиновую кислоту и флавоноиды, как и цитрусовые, и полезны для организма по тем же причинам.
Зелёный чай. Всё благодаря тому, что в его состав входят два важных соединения. Это теанин и флавоноиды.
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