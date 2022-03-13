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Десять самых эффективных продуктов для хорошего настроения

О них пишет турецкое издание En Son Haber
Пища, которую мы едим, по словам экспертов, может влиять на наше самочувствие. К примеру, есть ряд продуктов, улучшающих настроение. О них - в статье.
Десять самых эффективных продуктов для хорошего настроения

На поддержание хорошего настроения влияют гормоны эндорфины. Их уровень в организме может повышаться благодаря физической активности, смеху и некоторым продуктам. Всего таких продуктов десять.

  1. Лесные ягоды. К ним относятся клубника, черника, ежевика, клюква, малина. Известно также, что они в целом положительно влияют на работу мозга: улучшают память, передачу сигналов головному мозгу, способность к концентрации. Помогают они и в выработке некоторых гормонов.
  1. Тёмный шоколад. Всё дело в том, что в состав такого шоколада входят вещества, способствующие выработке серотонина, эндорфинов, дофамина. Перечисленные гормоны в свою очередь улучшают настроение.
  1. Яйца. Эти продукты помогают в выработке дофамина, который позволяет нам быть бодрыми и внимательными.
  1. Жирная рыба. Подобная рыба (форель, лосось, тунец, скумбрия, сардина) содержит омега-3. Данное вещество улучшает связи между клетками мозга. Также оно помогает при стрессе и тревоге.
  1. Печень. Отличается этот продукт большим количеством цинка и железа. Они оказывают большое влияние на работу мозга. К примеру, из-за недостатка железа человек может ощущать усталость, быть раздражительным, хуже соображать, из-за дефицита цинка он становится нервным и может приобрести эмоциональные расстройства. По словам экспертов, необходимо есть печень раз в неделю.
Десять самых эффективных продуктов для хорошего настроения
  1. Апельсин. Этот продукт содержит фолиевую кислоту, благодаря которой в организме образуется серотонин («гормон счастья»).
  1. Перец. В нём витамина С даже больше, чем в апельсине. При этом данный витамин увеличивает количество эндорфинов в организме. Подтверждают это и научные исследования.
  1. Зелёные овощи. В них много железа и витамина С. Содержат такие овощи и фолиевую кислоту.
  1. Тыквенные семечки. Они позволяют организму получить магний. Это вещество значительно влияет на нервную проводимость.
  1. Цельнозерновые продукты. Отличаются они наличием таких полезных веществ, как железо, магний, фолиевая кислота, тиамин (витамин В1). Последний витамин при недостатке способствует возникновению утомляемости, головных болей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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