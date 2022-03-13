Десять самых эффективных продуктов для хорошего настроения

Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:11
2 мин.
Десять самых эффективных продуктов для хорошего настроенияО них пишет турецкое издание En Son Haber
Пища, которую мы едим, по словам экспертов, может влиять на наше самочувствие. К примеру, есть ряд продуктов, улучшающих настроение. О них - в статье.
На поддержание хорошего настроения влияют гормоны эндорфины. Их уровень в организме может повышаться благодаря физической активности, смеху и некоторым продуктам. Всего таких продуктов десять.
- Лесные ягоды. К ним относятся клубника, черника, ежевика, клюква, малина. Известно также, что они в целом положительно влияют на работу мозга: улучшают память, передачу сигналов головному мозгу, способность к концентрации. Помогают они и в выработке некоторых гормонов.
- Тёмный шоколад. Всё дело в том, что в состав такого шоколада входят вещества, способствующие выработке серотонина, эндорфинов, дофамина. Перечисленные гормоны в свою очередь улучшают настроение.
- Яйца. Эти продукты помогают в выработке дофамина, который позволяет нам быть бодрыми и внимательными.
- Жирная рыба. Подобная рыба (форель, лосось, тунец, скумбрия, сардина) содержит омега-3. Данное вещество улучшает связи между клетками мозга. Также оно помогает при стрессе и тревоге.
- Печень. Отличается этот продукт большим количеством цинка и железа. Они оказывают большое влияние на работу мозга. К примеру, из-за недостатка железа человек может ощущать усталость, быть раздражительным, хуже соображать, из-за дефицита цинка он становится нервным и может приобрести эмоциональные расстройства. По словам экспертов, необходимо есть печень раз в неделю.
- Апельсин. Этот продукт содержит фолиевую кислоту, благодаря которой в организме образуется серотонин («гормон счастья»).
- Перец. В нём витамина С даже больше, чем в апельсине. При этом данный витамин увеличивает количество эндорфинов в организме. Подтверждают это и научные исследования.
- Зелёные овощи. В них много железа и витамина С. Содержат такие овощи и фолиевую кислоту.
- Тыквенные семечки. Они позволяют организму получить магний. Это вещество значительно влияет на нервную проводимость.
- Цельнозерновые продукты. Отличаются они наличием таких полезных веществ, как железо, магний, фолиевая кислота, тиамин (витамин В1). Последний витамин при недостатке способствует возникновению утомляемости, головных болей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ