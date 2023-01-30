Фитнес и здоровье
21:06, 30 января 2023
1 мин.

Десять специй, благодаря которым вы сбросите вес

Всё благодаря тому, что они ускоряют обмен веществ

Если вы хотите похудеть, то постарайтесь чаще добавлять в различные блюда эти специи.

Десять специй, благодаря которым вы сбросите вес

Фото: Cleveland Clinic

Некоторая пища способствует сжиганию жира. В частности, существуют специи с подобным эффектом.

  1. Перетёртый чеснок. За счёт аллицина он позволяет сжигать жир.

  2. Красный перец. Благодаря капсаицину у вас повысится температура тела и ускорится обмен веществ.

  3. Корица. Она способствует снижению уровня сахара в крови, и в результате вы будете чувствовать сытость.

  4. Имбирь. Он содержит вещества, ускоряющие метаболизм.

  5. Чёрный перец. Способствует снятию вздутия живота, улучшению пищеварения.

Десять специй, благодаря которым вы сбросите вес

Tama66

  1. Шафран. В его состав входят кроцин и кроцетин, снижающие аппетит.

  2. Тимьян. Благодаря диетическому эффекту он помогает организму высвобождать токсины и излишки воды.

  3. Сельдерей. Считается сильным мочегонным средством, снижает кровяное давление и холестерин.

  4. Орегано. В его состав входит карвакол, который оказывает влияние на контроль синтеза жиров.

  5. Куркума. Главный её ингредиент - это куркумин, влияющий на сокращение жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров