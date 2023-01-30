Десять специй, благодаря которым вы сбросите вес

Десять специй, благодаря которым вы сбросите весВсё благодаря тому, что они ускоряют обмен веществ
Если вы хотите похудеть, то постарайтесь чаще добавлять в различные блюда эти специи.
Фото: Cleveland Clinic
Некоторая пища способствует сжиганию жира. В частности, существуют специи с подобным эффектом.
Перетёртый чеснок. За счёт аллицина он позволяет сжигать жир.
Красный перец. Благодаря капсаицину у вас повысится температура тела и ускорится обмен веществ.
Корица. Она способствует снижению уровня сахара в крови, и в результате вы будете чувствовать сытость.
Имбирь. Он содержит вещества, ускоряющие метаболизм.
Чёрный перец. Способствует снятию вздутия живота, улучшению пищеварения.
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Шафран. В его состав входят кроцин и кроцетин, снижающие аппетит.
Тимьян. Благодаря диетическому эффекту он помогает организму высвобождать токсины и излишки воды.
Сельдерей. Считается сильным мочегонным средством, снижает кровяное давление и холестерин.
Орегано. В его состав входит карвакол, который оказывает влияние на контроль синтеза жиров.
Куркума. Главный её ингредиент - это куркумин, влияющий на сокращение жиров.
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