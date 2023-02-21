Десять способов снизить риск развития старческого слабоумия

По словам Джудит Хайдебринк, доктора медицинских наук, невролога из Мичиганского университета здравоохранения и соруководителя Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера, многие случаи деменции можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни.

Вот о чём вам нужно помнить, согласно результатам исследования Lancet. Об этом рассказал также невролог Генри Полсон.