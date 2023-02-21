Десять способов снизить риск развития старческого слабоумия

Десять способов снизить риск развития старческого слабоумияИх перечислили врачи
Согласно отчёту комиссии Lancet за 2020 год, существуют несколько факторов риска деменции, которые поддаются изменениям. Это значит, что развитие старческого слабоумия всё-таки можно предотвратить.
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По словам Джудит Хайдебринк, доктора медицинских наук, невролога из Мичиганского университета здравоохранения и соруководителя Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера, многие случаи деменции можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни.
Вот о чём вам нужно помнить, согласно результатам исследования Lancet. Об этом рассказал также невролог Генри Полсон.
Следите за артериальным давлением. Примерно с 40 лет стремитесь к тому, чтобы ваше систолическое давление было 130 мм рт. ст. или ниже. Научные исследования демонстрируют, что это также снижает вероятность сердечного приступа и инсульта.
Защищайте слух. В недавнем исследовании говорится, что пожилые, которые носят слуховые аппараты из-за потери слуха, имеют более низкий риск развития деменции в течение следующих трёх лет.
Старайтесь снизить уровень загрязнения воздуха. Известно, что при улучшении качества воздуха снижается и вероятность развития старческого слабоумия.
Избегайте травм головы. Это может привести к нарушениям работы мозга.
Ограничьте употребление алкоголя, откажитесь от курения. Наиболее безопасно в день употреблять максимум 1 порцию алкоголя.
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Оставайтесь умственно вовлечёнными. Люди, которые учились дольше, меньше подвержены риску развития старческого слабоумия. Вы можете для поддержания мозга в форме учиться чему-то новому, решать головоломки, пробовать себя в новых хобби и т.п.
Регулярно занимайтесь спортом и придерживайтесь полезной для сердца диеты. Всё, что хорошо для сердца, также положительно сказывается на здоровье мозга. Благодаря 150 минутам физической активности (от умеренной до интенсивной) в неделю тоже можно предотвратить деменцию.
Поддерживайте здоровый режим сна. Нарушения сна вроде апноэ во сне могут быть связано с высоким риском развития деменции.
Поддерживайте социальные связи. Оставайтесь на связи с семьёй и друзьями, посещайте общественные мероприятия. Это помогает поддерживать мозг в тонусе.
Позаботитесь о психическом здоровье. Согласно некоторым исследованиям, депрессия может быть связана с деменцией в более позднем возрасте.
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