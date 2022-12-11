Десять способов снизить сахар в крови без лекарств

Эксперты отмечают, что снизить сахар в крови, избавиться от лишнего веса и уменьшить вероятность столкнуться с хроническими болезнями помогут 10 принципов.

Соблюдать правила сбалансированного питания. Это значит, что нужно употреблять продукты, которые содержат много полезных жиров, клетчатки, постных источников белка. Например, таким продуктом является миндаль.

Избегать напитков, содержащих много сахара. Врач Саманта Назарет советует отказаться от газировок. Всё дело в том, что всего в 350 мл таких напитков может содержаться 10-12 чайных ложек сахара, тогда как специалисты рекомендуют употреблять в день не более шести (женщинам) и девяти (мужчинам) чайных ложек добавленного сахара в день.

Употреблять углеводы с низким гликемическим индексом. К примеру, это многие овощи и фрукты, бобовые, а также овсяные хлопья. Перевариваются они медленнее, поэтому и сахар в крови повышают не так быстро.

Есть углеводы в последнюю очередь. Сахар в крови снизится, если приём пищи начинать с белка и овощей. Это стало известно по результатам исследования 2015 года.