Десять способов снизить сахар в крови без лекарств

Десять способов снизить сахар в крови без лекарствЭто особенно полезно будет людям с преддиабетом и диабетом
Значительную роль в поддержании уровня сахара в крови играет образ жизни человека. По словам специалистов, снизить показатели сахара в крови можно и естественными способами.
Фото: Diana Ralys Skin Health
Эксперты отмечают, что снизить сахар в крови, избавиться от лишнего веса и уменьшить вероятность столкнуться с хроническими болезнями помогут 10 принципов.
Соблюдать правила сбалансированного питания. Это значит, что нужно употреблять продукты, которые содержат много полезных жиров, клетчатки, постных источников белка. Например, таким продуктом является миндаль.
Избегать напитков, содержащих много сахара. Врач Саманта Назарет советует отказаться от газировок. Всё дело в том, что всего в 350 мл таких напитков может содержаться 10-12 чайных ложек сахара, тогда как специалисты рекомендуют употреблять в день не более шести (женщинам) и девяти (мужчинам) чайных ложек добавленного сахара в день.
Употреблять углеводы с низким гликемическим индексом. К примеру, это многие овощи и фрукты, бобовые, а также овсяные хлопья. Перевариваются они медленнее, поэтому и сахар в крови повышают не так быстро.
Есть углеводы в последнюю очередь. Сахар в крови снизится, если приём пищи начинать с белка и овощей. Это стало известно по результатам исследования 2015 года.
Добавить в рацион корицу. Научные исследования показывают, что благодаря добавлению в рацион корицы можно повысить чувствительность клеток к инсулину.
Заниматься спортом. Физические упражнения позволять снизить сахар в крови на сутки или даже больше. Причём пользу принести может даже короткая прогулка пешком после приёма пищи.
Преодолевать стресс. При стрессе в организме повышается уровень кортизола, а это может способствовать повышению сахара в крови. Помочь снизить уровень сахара могут медитация, йога, безоценочное осознанное наблюдение.
Высыпаться. Если спать слишком мало или урывками, то может повыситься сахар в крови и вероятность развития диабета.
Отказаться от курения. По словам Американской диабетической ассоциации, курение лишь ухудшает положение у людей с диабетом.
Избегать спиртных напитков. Алкоголь может способствовать повышению уровня сахара в крови, особенно если его смешать с соком, газировкой, подсластителем.
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