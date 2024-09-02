Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзы

Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзыВот что важно учитывать
В некоторых случаях окулисты могут рекомендовать контактные линзы ребёнку. Они должны помочь замедлить прогрессирование близорукости в возрасте от 8 до 12 лет.
Контактные линзы используют для коррекции близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и искажённого зрения из-за астигматизма.
Офтальмолог может порекомендовать два типа линз. Это мягкие и жёсткие. Большинство детей всё же предпочитают первые из-за удобства.
Существуют контактные линзы, предназначенные для дневного ношения. Их нужно надевать с утра и снимать или выбрасывать вечером. При этом большинство окулистов не советует использовать контактные линзы длительного ношения (в которых можно спать ночью), поскольку они повышают риск возникновения инфекций, приводящих к необратимому повреждению зрения.
Большинство экспертов по зрению сходятся во мнении, что дети в возрасте 8 лет могут безопасно пользоваться контактными линзами.
Ребёнок может быть готов к ношению контактных линз, если он может легко следовать инструкциям и приобретать новые навыки, выполнять повседневные дела без напоминаний, учится содержать линзы в чистоте, следует регулярному графику их ношения, обращается с линзами осторожно.
При этом разумно будет иметь с собой, помимо контактных линз, пару очков. Связано это с тем, что линзы легко потерять.
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