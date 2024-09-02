Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 сентября 2024, 02:15
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Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзы

Вот что важно учитывать
Часто дети, у которых плохое зрение из-за проблем с фокусировкой, носят очки. Однако если они занимаются спортом, то более удобным вариантом для них могут оказаться линзы.
Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзы
© Unsplash/CC0 Public Domain

В некоторых случаях окулисты могут рекомендовать контактные линзы ребёнку. Они должны помочь замедлить прогрессирование близорукости в возрасте от 8 до 12 лет.

Контактные линзы используют для коррекции близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и искажённого зрения из-за астигматизма.

Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзы
© Total Vision Financial District

Офтальмолог может порекомендовать два типа линз. Это мягкие и жёсткие. Большинство детей всё же предпочитают первые из-за удобства.

Существуют контактные линзы, предназначенные для дневного ношения. Их нужно надевать с утра и снимать или выбрасывать вечером. При этом большинство окулистов не советует использовать контактные линзы длительного ношения (в которых можно спать ночью), поскольку они повышают риск возникновения инфекций, приводящих к необратимому повреждению зрения.

Большинство экспертов по зрению сходятся во мнении, что дети в возрасте 8 лет могут безопасно пользоваться контактными линзами.

Ребёнок может быть готов к ношению контактных линз, если он может легко следовать инструкциям и приобретать новые навыки, выполнять повседневные дела без напоминаний, учится содержать линзы в чистоте, следует регулярному графику их ношения, обращается с линзами осторожно.

При этом разумно будет иметь с собой, помимо контактных линз, пару очков. Связано это с тем, что линзы легко потерять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.