Детский офтальмолог рассказал, стоит ли детям носить линзы

Офтальмолог может порекомендовать два типа линз. Это мягкие и жёсткие. Большинство детей всё же предпочитают первые из-за удобства.

Существуют контактные линзы, предназначенные для дневного ношения. Их нужно надевать с утра и снимать или выбрасывать вечером. При этом большинство окулистов не советует использовать контактные линзы длительного ношения (в которых можно спать ночью), поскольку они повышают риск возникновения инфекций, приводящих к необратимому повреждению зрения.

Большинство экспертов по зрению сходятся во мнении, что дети в возрасте 8 лет могут безопасно пользоваться контактными линзами.

Ребёнок может быть готов к ношению контактных линз, если он может легко следовать инструкциям и приобретать новые навыки, выполнять повседневные дела без напоминаний, учится содержать линзы в чистоте, следует регулярному графику их ношения, обращается с линзами осторожно.

При этом разумно будет иметь с собой, помимо контактных линз, пару очков. Связано это с тем, что линзы легко потерять.

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