Девять альтернатив обычной муке, если у вас аллергия на глютен

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Девять альтернатив обычной муке, если у вас аллергия на глютенЭти продукты имеют массу полезных свойств
Хотите отказаться от пищи с глютеном или у вас на него аллергия? Тогда вот девять вариантов, чем вы можете заменить пшеничную муку.
Не все могут есть пшеничный хлеб из-за высокого содержания глютена в нём. Но есть другой вариант - заменить пшеничную муку на другую. Авторы британского издания Al Araby Al Jadeed предлагают девять вариантов такой замены.
- Кокосовая мука. Отличается большим количеством клетчатки, белка, жиров, антиоксидантов, калия и железа. В ней много калорий, но при этом она оказывает на организм антибактериальное и противогрибковое действие. Также в состав кокосовой муки входят триглицериды со средней длиной цепи. Эти вещества помогают уменьшить воспаление и поддерживают в норме обмен веществ.
- Миндальная мука. В ней вы найдёте много белка, клетчатки, магния, калия, железа, рибофлавина, кальция, омега-3, витамина Е. При этом углеводов в этом продукте совсем мало. Благодаря такой муке у вас снизится резистентность к инсулину, уровень «плохого» холестерина в крови, давление, а также вы с меньшей вероятностью приобретёте болезнь Альцгеймера.
- Мука из киноа. Это прекрасный источник белка, клетчатки, железа, калия, ненасыщенных жиров. Обладает мука противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также она обеспечивает нормальную работу пищеварительной системы, снижает вероятность подхватить различные болезни и препятствует росту опухолей.
- Гречневая мука. Согласно научным исследованиям, такая мука помогает понизить сахар в крови у пациентов с диабетом второго типа, обеспечивает защиту от воспалений и рака. В состав гречневой муки также входят пребиотики, благодаря которым поддерживается работа пищеварительной системы.
- Мука из бобовых. Она поможет вам держать под контролем уровень сахара в крови, снизить давление, предотвратить ожирение, рак и ишемическую болезнь сердца.
- Овсяная мука. Содержание антиоксидантов, белка, клетчатки в ней выше, чем в пшеничной муке. Кроме того, в состав овсяной муки входит бета-глюкан, благодаря которому улучшается состояние сердца, пищеварительной системы, а также снижается сахар и холестерин в крови.
- Кукурузная мука. Антиоксиданты, входящие в состав этой муки, помогают предотвратить развитие заболеваний глаз, вызывающих слепоту.
- Мука из бурого риса. Учёные выяснили, что бурый рис позволяет снизить вероятность развития болезней сердца, приводит в норму давление, снижает холестерин и уменьшает воспаления.
- Амарантовая мука. Она считается отличным источником клетчатки и питательных веществ, среди которых ниацин, фолиевая кислота, рибофлавин, витамины А, С, Е.
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