Девять альтернатив обычной муке, если у вас аллергия на глютен

Эти продукты имеют массу полезных свойств

Хотите отказаться от пищи с глютеном или у вас на него аллергия? Тогда вот девять вариантов, чем вы можете заменить пшеничную муку.