Девять "ленивых" способов похудеть в декабре

Наслаждайтесь тёплыми напитками и избегайте обезвоживания. Пейте травяные чаи или тёплую воду с лимоном. Это поможет вам контролировать голод и поддерживать водный баланс. Также чай содержит мало калорий.

Ешьте суп перед основным приёмом пищи. Так вы будете себя чувствовать более сытым ещё до того, как приступите к основному блюду. Суп с овощами и бобовыми даст организму клетчатку и питательные вещества.

Добавьте к завтраку больше белка. Белок помогает быстрее насытиться. Начните день с 25-30 г этого вещества.

Выбирайте сезонные продукты, богатые клетчаткой. Это брюссельская капуста, цитрусовые, сладкий картофель. Кроме того, в овощах и фруктах много антиоксидантов, которые помогут вам бороться с болезнями зимой.