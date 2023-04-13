Девять мифов о сне, в которые многие из нас верят

Затрагивая тему сна, нельзя не вспомнить о том, что организм каждого человека уникален. Поэтому и ритм жизни у разных людей может сильно различаться. Итак, вот самые популярные мифы, связанные со сном.

Человеку необходимо 8 часов сна в день. Длительность и глубина сна зависит от мелатонина. И в зависимости от возраста уровень мелатонина может быть у людей разным. Маленькие дети должны спать 10-12 часов в сутки, а пожилым хватит и 6 часов. То есть если конкретно вы высыпаетесь за 7 часов, то не стремитесь спать больше.

Чем дольше будешь спать, тем лучше станет здоровье. Слишком долгий сон, наоборот, может говорить о наличии болезни. Особенно если вы просыпаетесь в итоге уставшим.

Сон на диване либо в кресле нельзя назвать полноценным. На самом деле главное - чтобы шея и позвоночник находились в одной плоскости, не было никаких зажимов и человек чувствовал себя комфортно.