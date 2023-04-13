Девять мифов о сне, в которые многие из нас верят

Девять мифов о сне, в которые многие из нас верятПричём эти утверждения довольно распространены
Сейчас в интернете можно легко найти информацию, которая бы подтверждала любую точку зрения. Из-за этого и возникает так много мифов. Например, о сне.
Фото: Heart&Stroke
Затрагивая тему сна, нельзя не вспомнить о том, что организм каждого человека уникален. Поэтому и ритм жизни у разных людей может сильно различаться. Итак, вот самые популярные мифы, связанные со сном.
Человеку необходимо 8 часов сна в день. Длительность и глубина сна зависит от мелатонина. И в зависимости от возраста уровень мелатонина может быть у людей разным. Маленькие дети должны спать 10-12 часов в сутки, а пожилым хватит и 6 часов. То есть если конкретно вы высыпаетесь за 7 часов, то не стремитесь спать больше.
Чем дольше будешь спать, тем лучше станет здоровье. Слишком долгий сон, наоборот, может говорить о наличии болезни. Особенно если вы просыпаетесь в итоге уставшим.
Сон на диване либо в кресле нельзя назвать полноценным. На самом деле главное - чтобы шея и позвоночник находились в одной плоскости, не было никаких зажимов и человек чувствовал себя комфортно.
Уснуть вчера, проснуться завтра. С этим принципом связан гормон сна мелатонин. Он начинает выделяться ближе к вечеру, а больше всего его становится после 12 ночи.
Можно наверстать упущенные часы сна в выходные. Важно, чтобы режим сна был стабильным. Так вы будете себя чувствовать лучше. То есть и в будни, и в выходные вы должны спать примерно одинаковое количество часов.
Осознанный сон придаёт силы. В действительности это точно не то, что даст вам энергию.
Засыпание с полным желудком ухудшает качество сна. Лёгкий перекус поможет улучшить сон. Особенно, если он будет сладким.
Сон на животе вредит здоровью. Самое главное - чтобы подушка не искривляла шею.
Сон - пустая трата времени. На самом деле сон даёт здоровье, силы и энергию. И это их основной источник.
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