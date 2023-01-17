Девять полезных для организма свойств мяты

Мята обладает множеством лечебных свойств. Вот некоторые из них.

Защищает от проблем с пищеварением. Известно, что мята улучшает секрецию и активность слюнных желез, ферментов, избавляет от несварения желудка и от метеоризма. Положительно влияет это растение и на состояние полости рта.

Лечит респираторные заболевания. Улучшит состояние она при респираторных инфекциях, признаках астмы, снимает заложенность носа, облегчает кашель, выводит мокроту, ускоряет выздоровление.

Действует как болеутоляющее. Благодаря мяте вы сможете расслабиться, избавиться от боли или облегчить её (при менструации). Заживляет мята также при грудном вскармливании трещины на сосках.