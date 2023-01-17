Девять полезных для организма свойств мяты

Девять полезных для организма свойств мятыЕё используют и в альтернативной медицине, и при производстве продуктов
Эксперты советуют добавлять мяту в свой рацион по нескольким причинам. Прежде всего, потому, что в ней содержится много витаминов, антиоксидантов, железа.
Фото: News 18
Мята обладает множеством лечебных свойств. Вот некоторые из них.
Защищает от проблем с пищеварением. Известно, что мята улучшает секрецию и активность слюнных желез, ферментов, избавляет от несварения желудка и от метеоризма. Положительно влияет это растение и на состояние полости рта.
Лечит респираторные заболевания. Улучшит состояние она при респираторных инфекциях, признаках астмы, снимает заложенность носа, облегчает кашель, выводит мокроту, ускоряет выздоровление.
Действует как болеутоляющее. Благодаря мяте вы сможете расслабиться, избавиться от боли или облегчить её (при менструации). Заживляет мята также при грудном вскармливании трещины на сосках.
Снижает массу тела. Помимо этого, мята симулирует работу веществ, отвечающих за расщепление питательных элементов, которые поступают вместе с пищей, а также помогает в их преобразовании в полезную энергию.
Ухаживает за волосами и кожей. Известно, что экстракт мяты - это хороший источник антиоксидантов и каротиноидов. Они препятствуют выпадению волос и ускоряют их рост. Кроме этого, мята очищает кожу, успокаивает её, уменьшает зуд, высыпания, воспаление, эффективна при избавлении от рубцов.
Борется с депрессией. Запах мяты успокаивает, снижает стресс, стимулирует выработку «гормона счастья» серотонина.
Снижает кровяное давление. Всё благодаря тому, что листья мяты содержат много калия.
Борется тошнотой и улучшает память. Кроме того, аромат мяты поможет вам улучшить мыслительные функции и концентрацию внимания.
Укрепляет иммунную систему. В листьях мяты - много соединений и различных питательных веществ, которые улучшают работу иммунной системы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.