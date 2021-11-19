Девять полезных для здоровья свойств меди

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:47
1 мин.
Девять полезных для здоровья свойств медиЭто вещество считается жизненно важным для человека
Известно, что недостаток меди может стать причиной анемии. И это только одно из неприятных последствий дефицита этого минерала. Подробнее о данном веществе - в материале NV.ua.
Дело в том, что медь жизненно необходима человеку для нормального протекания всех процессов в организме. Требуется её в день немного - порядка 2 мг в среднем. В то же время дефицит этого вещества вызывает частичное облысение, раннюю седину, остеопороз, анемию.
Какие же полезные функции в организме выполняет медь?
- Входит в состав ферментов, отвечающих за энергетический обмен.
- Принимает участие в работе дыхательной системы.
- Отвечает за формирование соединительной и костной ткани.
- Способствует производству гемоглобина.
- Укрепляет иммунитет.
- Улучшает работу нервной системы.
- Оказывает влияние на функционирование желез внутренней секреции.
- Влияет на состояние (пигментацию) кожи, волос, глаз.
- Имеет противовоспалительный и антисептический эффект.
Где содержится медь? Больше всего её в продуктах животного происхождения. Также она есть, например, в орехах, семенах, картофеле, брокколи, томатах, овсяной и гречневой крупе.
Источник: ИноСМИ