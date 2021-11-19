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Девять полезных для здоровья свойств меди

Это вещество считается жизненно важным для человека
Известно, что недостаток меди может стать причиной анемии. И это только одно из неприятных последствий дефицита этого минерала. Подробнее о данном веществе - в материале NV.ua.
Девять полезных для здоровья свойств меди

Дело в том, что медь жизненно необходима человеку для нормального протекания всех процессов в организме. Требуется её в день немного - порядка 2 мг в среднем. В то же время дефицит этого вещества вызывает частичное облысение, раннюю седину, остеопороз, анемию.

Какие же полезные функции в организме выполняет медь?

  1. Входит в состав ферментов, отвечающих за энергетический обмен.
  1. Принимает участие в работе дыхательной системы.
  1. Отвечает за формирование соединительной и костной ткани.
  1. Способствует производству гемоглобина.
Девять полезных для здоровья свойств меди
  1. Укрепляет иммунитет.
  1. Улучшает работу нервной системы.
  1. Оказывает влияние на функционирование желез внутренней секреции.
  1. Влияет на состояние (пигментацию) кожи, волос, глаз.
  1. Имеет противовоспалительный и антисептический эффект.

Где содержится медь? Больше всего её в продуктах животного происхождения. Также она есть, например, в орехах, семенах, картофеле, брокколи, томатах, овсяной и гречневой крупе.

Источник: ИноСМИ
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