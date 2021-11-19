Девять полезных для здоровья свойств меди

Дело в том, что медь жизненно необходима человеку для нормального протекания всех процессов в организме. Требуется её в день немного - порядка 2 мг в среднем. В то же время дефицит этого вещества вызывает частичное облысение, раннюю седину, остеопороз, анемию.

Какие же полезные функции в организме выполняет медь?

Входит в состав ферментов, отвечающих за энергетический обмен.

Принимает участие в работе дыхательной системы.

Отвечает за формирование соединительной и костной ткани.