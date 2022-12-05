Девять причин, почему вам нужно есть орехи кешью каждый день

Девять причин, почему вам нужно есть орехи кешью каждый деньОсобенно полезны они при проблемах с сердцем
Орехи кешью считаются одним из самых полезных продуктов для перекуса. Известно, что они положительно влияют на пищеварительную систему и на работу сердца, кровеносных сосудов. И это далеко не всех их преимущества.
Фото: At My Table
Кешью используется иногда как альтернатива молочным продуктам. К тому же эти орехи становятся всё популярнее среди покупателей.
Вот девять причин, почему вам нужно включить орехи кешью в ежедневный рацион.
Поддерживает и восстанавливает здоровье сердца. Благодаря кешью вы сможете снизить кровяное давление и предупредить возникновение многих проблем со здоровьем.
Содержит селен. Это вещество поддерживает иммунитет.
Избавляет от рака. Помимо этого, за счёт употребления кешью вы повысите сопротивляемость организма болезням.
Помогает предотвратить малокровие.
Отличается высокой энергетической ценностью. Всё потому, что в кешью много витаминов.
Содержит цинк. Поэтому ускоряет развитие организма ребёнка.
Расслабляет мышцы. Помимо этого, в состав кешью входят полезные для пищеварения ферменты.
Содержит много важных для организма минералов. Например, магний, кальций.
Улучшает настроение. Происходит это благодаря веществу триптофану.
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