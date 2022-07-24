Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинам

Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинамСреди них есть, например, ягоды
Каждой женщине нужно время от времени проверять своё здоровье и проходить медицинские обследования. Также важно регулярно заниматься спортом, следить за питанием и уровнем сахара в организме, как можно меньше подвергаться воздействию стресса. Перечисленные ниже продукты тоже помогут улучшить состояние женского организма.
Соевые бобы. В этих бобах содержатся вещества фитоэстрогены, которые по структуре схожи с женским половым гормоном эстрогеном. Учёные утверждают, что при употреблении соевых бобов можно предотвратить развитие болезней сердца, остеопороза, рака толстой кишки и груди. Такие бобы способны облегчить ПМС и некоторые симптомы менопаузы (проблемы со сном, приливы жара).
Кейл. В такой капусте много витаминов С, D, К. Первый помогает в выработке коллагена (это вещество отвечает за состояние кожи, волос, суставов), второй защищает от рака, диабета, депрессии и других серьёзных заболеваний, третий - поддерживает здоровье и прочность костей, обеспечивает свёртываемость крови.
Спаржа. В ней есть фолиевая кислота, которая очень важна для женского здоровья. Помогает этот продукт также в профилактике болезней сердца, анемии, инсульта, появления на ранних сроках беременности врождённых дефектов плода.
Грейпфруты. В грейпфрутах содержится множество антиоксидантов. Благодаря им снижается вероятность возникновения инсульта, рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Входят в состав этих продуктов также витамин С и флавоноиды, которые помогают избавиться от жира.
Помидоры. Полезны томаты тем, что в их состав входит ликопин, бета-каротин, пищевые волокна, витамин С. Ликопин снижает риск развития рака шейки матки и рака груди, бета-каротин помогает поддерживать здоровье иммунной системы, репродуктивной функции, хорошее зрение, уменьшает вероятность появления рака, болезней сердца, возникновения инсульта, слепоты, замедляет старение, улучшает работу лёгких. Также при употреблении помидоров кровяное давление и холестерин будут находиться в норме.
Ягоды. Они отличаются высоким содержанием кальция, витамина D, омега-3. К примеру, жирные кислоты омега-3 помогают улучшить грудное молоко и когнитивные способности новорождённых.
Йогурт. Благодаря этому продукту в женский организм поступает белок и кальций. Кроме того, он помогает поддерживать в норме костную и мышечную массу, а это особенно важно после менопаузы.
Авокадо. витамин В6, жиры, магний, фолиевая кислота обеспечивают нормальную выработку всех гормонов в организме женщины и могут облегчить симптомы, возникающие при ПМС.
Шпинат. В нём есть лютеин и фолиевая кислота. В целом шпинат помогает замедлить старение кожи и предупредить появление морщин.
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