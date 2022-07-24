Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинам

Каждой женщине нужно время от времени проверять своё здоровье и проходить медицинские обследования. Также важно регулярно заниматься спортом, следить за питанием и уровнем сахара в организме, как можно меньше подвергаться воздействию стресса. Перечисленные ниже продукты тоже помогут улучшить состояние женского организма.

Соевые бобы. В этих бобах содержатся вещества фитоэстрогены, которые по структуре схожи с женским половым гормоном эстрогеном. Учёные утверждают, что при употреблении соевых бобов можно предотвратить развитие болезней сердца, остеопороза, рака толстой кишки и груди. Такие бобы способны облегчить ПМС и некоторые симптомы менопаузы (проблемы со сном, приливы жара).

Кейл. В такой капусте много витаминов С, D, К. Первый помогает в выработке коллагена (это вещество отвечает за состояние кожи, волос, суставов), второй защищает от рака, диабета, депрессии и других серьёзных заболеваний, третий - поддерживает здоровье и прочность костей, обеспечивает свёртываемость крови.

Спаржа. В ней есть фолиевая кислота, которая очень важна для женского здоровья. Помогает этот продукт также в профилактике болезней сердца, анемии, инсульта, появления на ранних сроках беременности врождённых дефектов плода.