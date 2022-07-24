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Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинам

Среди них есть, например, ягоды
Женский организм на протяжении всей жизни проходит множество непростых этапов. Это и беременность, и роды, и кормление грудью, и ПМС, и пр. Также у женщин чаще, чем у мужчин, развиваются некоторые заболевания вроде рака груди, остеопороза, мигрени, болезней глаз, гипотиреоза, ожирения, запоров, аутоиммунных болезней. Вот какие продукты помогут этого избежать.
Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинам

Каждой женщине нужно время от времени проверять своё здоровье и проходить медицинские обследования. Также важно регулярно заниматься спортом, следить за питанием и уровнем сахара в организме, как можно меньше подвергаться воздействию стресса. Перечисленные ниже продукты тоже помогут улучшить состояние женского организма.

  1. Соевые бобы. В этих бобах содержатся вещества фитоэстрогены, которые по структуре схожи с женским половым гормоном эстрогеном. Учёные утверждают, что при употреблении соевых бобов можно предотвратить развитие болезней сердца, остеопороза, рака толстой кишки и груди. Такие бобы способны облегчить ПМС и некоторые симптомы менопаузы (проблемы со сном, приливы жара).

  2. Кейл. В такой капусте много витаминов С, D, К. Первый помогает в выработке коллагена (это вещество отвечает за состояние кожи, волос, суставов), второй защищает от рака, диабета, депрессии и других серьёзных заболеваний, третий - поддерживает здоровье и прочность костей, обеспечивает свёртываемость крови.

  3. Спаржа. В ней есть фолиевая кислота, которая очень важна для женского здоровья. Помогает этот продукт также в профилактике болезней сердца, анемии, инсульта, появления на ранних сроках беременности врождённых дефектов плода.

  4. Грейпфруты. В грейпфрутах содержится множество антиоксидантов. Благодаря им снижается вероятность возникновения инсульта, рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Входят в состав этих продуктов также витамин С и флавоноиды, которые помогают избавиться от жира.

Девять продуктов, которые обязательно нужно есть женщинам

  1. Помидоры. Полезны томаты тем, что в их состав входит ликопин, бета-каротин, пищевые волокна, витамин С. Ликопин снижает риск развития рака шейки матки и рака груди, бета-каротин помогает поддерживать здоровье иммунной системы, репродуктивной функции, хорошее зрение, уменьшает вероятность появления рака, болезней сердца, возникновения инсульта, слепоты, замедляет старение, улучшает работу лёгких. Также при употреблении помидоров кровяное давление и холестерин будут находиться в норме.

  2. Ягоды. Они отличаются высоким содержанием кальция, витамина D, омега-3. К примеру, жирные кислоты омега-3 помогают улучшить грудное молоко и когнитивные способности новорождённых.

  3. Йогурт. Благодаря этому продукту в женский организм поступает белок и кальций. Кроме того, он помогает поддерживать в норме костную и мышечную массу, а это особенно важно после менопаузы.

  4. Авокадо. витамин В6, жиры, магний, фолиевая кислота обеспечивают нормальную выработку всех гормонов в организме женщины и могут облегчить симптомы, возникающие при ПМС.

  5. Шпинат. В нём есть лютеин и фолиевая кислота. В целом шпинат помогает замедлить старение кожи и предупредить появление морщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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