Девять продуктов, которые улучшат вашу память

Диетолог Ян Марбер подчёркивает, что вовсе не обязательно есть сразу несколько видов продуктов, полезных для мозга. Организму может вполне хватить и различных овощей и фруктов, так как питательных веществ в них содержится много.

Лучшим продуктом, стимулирующим работу мозга, считается чай. Но есть ещё девять вариантов.