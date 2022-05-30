Девять самых полезных напитков. Среди них - даже алкоголь

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Девять самых полезных напитков. Среди них - даже алкогольИх полезные свойства научно доказаны
Кроме суперфуда, существуют супернапитки. Они помогут защититься от различных болезней. Вот некоторых из таких напитков.
Не так давно учёные узнали, что чай может вылечить целый ряд болезней. Например, сердечно-сосудистые заболевания, рак, деменция. Об этом, например, сообщает US Tea Council. Но есть и другие подобные полезные напитки.
- Какао. Согласно научным исследованиям, оно может сделать вас умнее. В нём много флавоноидов, благодаря которым мозг насыщается кислородом. Поэтому после чашки какао вы будете лучше думать и справляться с различными задачами. Но напиток должен быть обязательно горячим и свежесваренным.
- Кофе. Он, как говорят учёные из Гарвардского университета, помогает снизить вероятность развития диабета второго типа. Исследование показало, что люди, выпивающие одну дополнительную чашку кофе ежедневно, на 11 процентов лучше защищены от диабета. Но если у вас уже диабет второго типа, то кофе лишь ухудшит ситуацию.
- Красное вино. Такое вино избавляет от болей, возникающих при эндометриозе. Происходит это благодаря веществу ресвератролу. При этом существуют исследования, результаты которых показывают, что при чрезмерном употреблении алкоголя может развиться рак груди.
- Виски. Этот алкогольный напиток помогает уменьшить риск возникновения инфаркта. Доказывают это результаты исследования, проведённого Rowett Research Institute. Но специалисты предупреждают, что без сильного вреда здоровью в неделю можно выпивать максимум семь небольших порций.
- Кола. Учёные обнаружили, что кола помогает вылечить такое состояние, как желудочный фитобезоар. Об этом говорится в статье, опубликованной в Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Причём эффективность колы в этом случае составляет 90 процентов.
- Арбузный сок. Вещество L-цитруллин, которое входит в состав этого сока, усиливает эрекцию.
- Вода. Это самый полезный из всех напитков. В ходе исследования 2009 года было обнаружено, что благодаря воде человек может сжигать на треть калорий в час больше. К примеру, женщины, которые принимали участие в исследовании и пили дополнительно литр воды в сутки, смогли похудеть за год на два килограмма.
- Вишнёвый сок. Эксперты из Университета Делавэра узнали, что при употреблении стакана этого сока в течение 12 недель способность запоминать информацию у человека значительно улучшается.
- Водка. Она может улучшить кровоток, а также снизить уровень холестерина. Но при употреблении алкоголя в больших количествах может развиться гепатоз печени, поэтому важно помнить о мере.
Кроме того, автор утверждает, что пользу для организма может оказать боврил. Он представляет собой густую мясную вытяжку и содержит в своём составе компоненты, полезные для беременных.
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