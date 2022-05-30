Девять самых полезных напитков. Среди них - даже алкоголь

Кола. Учёные обнаружили, что кола помогает вылечить такое состояние, как желудочный фитобезоар. Об этом говорится в статье, опубликованной в Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Причём эффективность колы в этом случае составляет 90 процентов.

Арбузный сок. Вещество L-цитруллин, которое входит в состав этого сока, усиливает эрекцию.

Вода. Это самый полезный из всех напитков. В ходе исследования 2009 года было обнаружено, что благодаря воде человек может сжигать на треть калорий в час больше. К примеру, женщины, которые принимали участие в исследовании и пили дополнительно литр воды в сутки, смогли похудеть за год на два килограмма.

Вишнёвый сок. Эксперты из Университета Делавэра узнали, что при употреблении стакана этого сока в течение 12 недель способность запоминать информацию у человека значительно улучшается.

Водка. Она может улучшить кровоток, а также снизить уровень холестерина. Но при употреблении алкоголя в больших количествах может развиться гепатоз печени, поэтому важно помнить о мере.

Кроме того, автор утверждает, что пользу для организма может оказать боврил. Он представляет собой густую мясную вытяжку и содержит в своём составе компоненты, полезные для беременных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.