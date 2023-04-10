Девять способов устоять перед искушением съесть вредную пищу

Почему вредная еда кажется людям такой соблазнительной? Прежде всего, она стоит недорого и очень доступна. Купить её можно почти на каждом шагу.

Во-вторых, «нездоровые» продукты очень удобны. Приобрести их можно в мини-маркетах, торговых автоматах. А после покупки часто такие блюда нужно лишь залить водой либо разогреть. Их можно долго хранить в морозилке или в шкафу на кухне.

Наконец, вредная пища уже стала привычной. Найти или приготовить такую еду проще, чем обычную.