Девять способов устоять перед искушением съесть вредную пищу

Девять способов устоять перед искушением съесть вредную пищуИ почему такая еда кажется очень вкусной
Многим из нас время от времени хочется съесть фастфуд или что-нибудь ещё вредное. Вот как с этим желанием можно бороться.
Фото: Twigs Cafe
Почему вредная еда кажется людям такой соблазнительной? Прежде всего, она стоит недорого и очень доступна. Купить её можно почти на каждом шагу.
Во-вторых, «нездоровые» продукты очень удобны. Приобрести их можно в мини-маркетах, торговых автоматах. А после покупки часто такие блюда нужно лишь залить водой либо разогреть. Их можно долго хранить в морозилке или в шкафу на кухне.
Наконец, вредная пища уже стала привычной. Найти или приготовить такую еду проще, чем обычную.
Вот несколько способов, благодаря которым вы сможете побороть в себе желание объесться вредной пищей.
Избавьтесь от всех «продуктов-провокаторов». Результаты исследования, опубликованного в Nutrition, показывают, что острое желание съесть быстрые углеводы или сладости связано со стремлением повысить настроение.
Высыпайтесь. Наука говорит о том, что недостаток сна часто усиливает желание съесть солёную, сладкую и крахмалистую пищу. Да и вообще недосып способствует усилению голода в целом. Результаты других исследований демонстрируют, что при недостатке сна увеличивается уровень гормона стресса и гормона голода, а показатели гормона лептина, подавляющего аппетит, снижаются.
Снизьте уровень стресса. Из-за стресса вы можете искать успокоения в еде. В том числе во вредной.
Подумайте, вы правда сильно голодны или вам просто хочется вредной пищи. Есть разница между ощущением голода на физическом уровне и тягой к продуктам, связанная с эмоциональным и психическим уровнем.
Выбирайте более питательную еду для перекуса. Это могут быть свежие ягоды, кусок цельнозернового хлеба с арахисовой пастой или смузи.
Не пропускайте приёмы пищи. При соблюдении поста или при недостатке калорий в день вам может хотеться сладкого ещё сильнее. Связано это с тем, что сахар - это быстрая энергия для организма.
Употребляйте воду либо низкокалорийные напитки. Благодаря стакану воды вы отвлечётесь от тяги к вредной пище и при этом не допустите обезвоживания. Если в организме воды слишком мало, то вы будете испытывать более сильный голод, чем обычно.
Отправляйтесь на прогулку. Это позволит вам отвлечься от вредной еды. Ещё физическая активность спасает от стресса, из-за которого возникает тяга к нездоровой пище.
Позвоните друзьям. Друг или близкий человек сможет вас поддержать в вашем стремлении улучшить здоровье.
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