Диабетиков начали лечить при помощи искусственной поджелудочной железы, подключённой к смартфону

Диабетиков начали лечить при помощи искусственной поджелудочной железы, подключённой к смартфонуХорошие новости для всех, у кого диабет 2 типа
Cистема искусственной поджелудочной железы состоит из двух устройств. Это датчик для контроля уровня сахара в крови и насос для введения инсулина. Через Bluetooth они подключаются к приложению на смартфоне, в котором и происходят все расчёты.
Как сообщает автор материала Эми Барретт, исследования показали, что уже через 20 дней пользования искусственной поджелудочной железой люди имели более безопасный уровень глюкозы в крови. Благодаря этому снизился риск появления у них опасных симптомов, которые возникают при низком уровне сахара.
Устройство, по словам корреспондента, позволяет человеку с диабетом 2 типа контролировать количество сахара в крови, следить за состоянием организма в целом. Участники исследования отметили, что стали меньше беспокоиться об уровне сахара и меньше времени тратить на поддержание нормального состояния при диабете.
Результаты тестирования новой разработки были опубликованы Nature Medicine. Тонкость использования этого способа терапии состоит в том, что компьютерный алгоритм автоматически рассчитывает нужную дозу для конкретного человека. Всю информацию он получает в режиме реального времени.