Диабетиков начали лечить при помощи искусственной поджелудочной железы, подключённой к смартфону

Cистема искусственной поджелудочной железы состоит из двух устройств. Это датчик для контроля уровня сахара в крови и насос для введения инсулина. Через Bluetooth они подключаются к приложению на смартфоне, в котором и происходят все расчёты.

Как сообщает автор материала Эми Барретт, исследования показали, что уже через 20 дней пользования искусственной поджелудочной железой люди имели более безопасный уровень глюкозы в крови. Благодаря этому снизился риск появления у них опасных симптомов, которые возникают при низком уровне сахара.