Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллой

Опубликовано 08 июня 2025, 21:451 мин.
Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллойОб этом рассказали врачи
Только за последнюю неделю в США произошло две вспышки сальмонеллеза. Арджун Венкатеш, доктор медицины, заведующий кафедрой неотложной медицины в Йельской школе медицины, а также эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США объяснили, на какие симптомы нужно обращать внимание.
Диарея. Это один из первых признаков пищевого отравления. Стул может быть водянистым, содержать кровь или слизь. Но если вы заметили в кале кровь, то немедленно обратитесь к врачу.
Судороги. Большинство людей с сальмонеллезом испытывают спазмы желудка.
Тошнота. Речь идёт о внезапном чувстве тошноты спустя два-четыре часа после еды.
Рвота. Если она длится больше двух суток, обратитесь к врачу.
Потеря аппетита. Аппетит можно утратить на несколько часов или дней после заражения сальмонеллезом. При диарее или рвоте обязательно пейте много жидкости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова