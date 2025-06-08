Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллой

Рвота. Если она длится больше двух суток, обратитесь к врачу.

Потеря аппетита. Аппетит можно утратить на несколько часов или дней после заражения сальмонеллезом. При диарее или рвоте обязательно пейте много жидкости.

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