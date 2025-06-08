Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 июня 2025, 21:45
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Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллой

Об этом рассказали врачи
Только за последнюю неделю в США произошло две вспышки сальмонеллеза. Арджун Венкатеш, доктор медицины, заведующий кафедрой неотложной медицины в Йельской школе медицины, а также эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США объяснили, на какие симптомы нужно обращать внимание.
Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллой
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Диарея. Это один из первых признаков пищевого отравления. Стул может быть водянистым, содержать кровь или слизь. Но если вы заметили в кале кровь, то немедленно обратитесь к врачу.

Судороги. Большинство людей с сальмонеллезом испытывают спазмы желудка.

Тошнота. Речь идёт о внезапном чувстве тошноты спустя два-четыре часа после еды.

Диарея и другие признаки, что вы отравились сальмонеллой
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Рвота. Если она длится больше двух суток, обратитесь к врачу.

Потеря аппетита. Аппетит можно утратить на несколько часов или дней после заражения сальмонеллезом. При диарее или рвоте обязательно пейте много жидкости.

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