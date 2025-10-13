Диета DASH оказалась эффективнее для снижения давления, чем средиземноморская

Что касается среднеземноморской диеты, то исследования дали неоднозначные результаты. Она способна снизить диастолическое артериальное давление (ДАД), а на систолическое артериальное давление влияет нестабильно.

Диета DASH включает употребление нежирных молочных продуктов и уделяет внимание ограничению потребления натрия. Средиземноморский вариант питания, напротив, предполагает сокращение потребления молочных продуктов и не ограничивает потребление натрия явно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.