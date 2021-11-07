Диета на основе бананов оказалась способом быстро похудеть

Немецкое издание Freunden отмечает, что банановая диета в Японии известна с 2008 года и что она позволяет сбросить вес за короткое время. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, банан массой 115 граммов содержит 113 калорий, а также ряд веществ: пищевые волокна, жиры, углеводы, белки, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, витамин С, марганец, тиамин, ниацин, витамин А, витамин B6, фолиевая кислота, бета-каротин.

Если вы придерживаетесь банановой диеты, то вам придётся соблюдать несколько правил. Необходимо есть бананы в неограниченном количестве на завтра, запивая их молоком или тёплой водой. На обед и ужин не нужно ограничивать себя в выборе еды, однако о сладостях надо забыть. Также разрешается есть бананы в перерывах между приёмами пищи. После 8 вечера есть ничего уже нельзя, а к 12 ночи вы должны заснуть.