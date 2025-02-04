Диета NiMe оказалась самой полезной при воспалении

Новое исследование проводилось под руководством Йенса Уолтера, доктора философии из Университетского колледжа Корка в Ирландии. Эксперты выяснили, как влияет на здоровье людей диета, имитирующая традиционные привычки питания сельских, неиндустриальных общин: в частности, такие, которые распространены в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи.

Участники, которые в течение трёх недель придерживались диеты NiMe, ощутили ряд преимуществ для здоровья. Среди них: потеря веса, снижение уровня «плохого» холестерина на 17%, снижение уровня сахара в крови на 6%, снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) на 14% (маркера воспаления, связанного с сердечными заболеваниями).