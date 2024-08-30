Диетолог дал советы по приёму добавок железа

Многие поливитамины тоже содержат железо. Однако в них его слишком мало для устранения дефицита: обычно менее 20 мг.

В жидком виде железо усваивается так же хорошо, как и в таблетках. Но жидкие варианты содержат железа обычно меньше, чем таблетки.

Исследования также показали, что человек больше усваивает железа, когда принимает добавку натощак. Но это может вызвать больше проблем с желудочно-кишечным трактом.

Если вы принимаете добавку во время приёма пищи, важно подумать, какая еда улучшит усвояемость железа. Например, это могут быть продукты с витамином С. При этом чай, кофе и кальций снижают способность организма усваивать железо.

Лучшее время для приёма пищевой добавки с железом — утро. Организм может усвоить значительно больше железа в начале дня. Также приём железа после тренировки нежелателен: это ограничит способность тела усваивать его.

Исследования показали, что если человек занимается спортом ежедневно, то лучше всего ему принимать железо утром перед тренировкой или сразу после неё (в течение 30 минут).

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