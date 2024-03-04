Диетолог дал советы по приёму пробиотиков

Чтобы понять, действительно ли в продукте есть пробиотики, можете первым делом проверить количество КОЕ (колониеобразующих единиц) — живых организмов — содержащихся в продукте. Также специалисты изучают возможность использования различных капсул, которые помогут пробиотикам «пережить» путешествие через желудочную кислоту.

Ищите бренды продуктов, у которых есть исследования, подтверждающие их эффективность. Например, компания, производящая пробиотический йогурт Activia, провела более 18 клинических исследований для подтверждения конкретной культуры, используемой в их продуктах.