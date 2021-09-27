Диетолог дал восемь советов о том, как похудеть без усилий

Фитнес и здоровье
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Диетолог дал восемь советов о том, как похудеть без усилийНужно лишь пересмотреть свой рацион
Испанский диетолог-нутрициолог Ракель Капель поделился секретами организации здорового питания.
По словам специалиста, для того чтобы действительно снизить вес, нужно руководствоваться всего восьми правилами. И они не связаны с низкокалорийной диетой, которой придерживаются многие, чтобы похудеть.
- Выбирать свежие сезонные продукты. Такие овощи и фрукты в полной мере будут насыщать организм.
- Сформировать хорошо структурированный план питания. Он поможет понять, сколько продуктов вам нужно есть в день для снижения веса.
- Добавлять в блюда источник белка высокой биологической ценности. Например, это морепродукты, рыба, мясо (красное и белое), яйца, бобовые. Они помогут дольше оставаться сытым и сделают меню более разнообразным.
- Добавлять во время основных приёмов пищи в блюда сложные углеводы, чередовать их друг с другом. Это картофель или батат, цельные злаки (рис, паста и т.д.), бобовые и др.
- Уменьшить количество продуктов глубокой переработки. Такие продукты не насыщают, а лишь повышают аппетит. Ракель Капель рекомендует отказаться от выпечки, хлопьев для завтрака и всего подобного.
- Добавить в меню источники качественных жиров. Это нерафинированное оливковое масло, авокадо, орехи (можно употреблять также молотыми или в виде пасты), тёмный шоколад.
- Есть медленно, тщательно пережёвывая. Это тоже имеет значение для похудения, замечает специалист. Лучше даже при этом отложить в сторону на время обеда все гаджеты.
- Есть здоровые сладости. К примеру, если захотелось какой-нибудь десерт, то можно взять натуральный йогурт, фрукты, творог, кефир, скир и другие продукты.
После того как все эти правила станут привычными, добавляет Ракель Капель, можно будет составлять индивидуальный план питания и включать в свою жизнь регулярные занятия спортом.