Диетолог дал восемь советов о том, как похудеть без усилий

По словам специалиста, для того чтобы действительно снизить вес, нужно руководствоваться всего восьми правилами. И они не связаны с низкокалорийной диетой, которой придерживаются многие, чтобы похудеть.

Выбирать свежие сезонные продукты. Такие овощи и фрукты в полной мере будут насыщать организм.

Сформировать хорошо структурированный план питания. Он поможет понять, сколько продуктов вам нужно есть в день для снижения веса.

Добавлять в блюда источник белка высокой биологической ценности. Например, это морепродукты, рыба, мясо (красное и белое), яйца, бобовые. Они помогут дольше оставаться сытым и сделают меню более разнообразным.