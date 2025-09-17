Диетолог дала советы по поддержанию сбалансированного питания

Составьте гибкий план. У вас должны быть идеи и ингредиенты для завтраков, обедов и ужинов. Это поможет вам придерживаться сбалансированного питания даже в загруженные дни.

Покупайте разнообразные продукты. Существуют основные продукты, которые способствуют поддержанию сбалансированного питания. Это постные белки (курица, индейка, постная говядина, рыба, яйца, греческий йогурт, творог, консервированная фасоль или замороженные соевые бобы эдамаме, тофу, темпе), углеводы, богатые клетчаткой (цельнозерновой хлеб или макароны, зерновые, цельнозерновые хлопья, фасоль, чечевица, картофель), полезные жиры (оливковое, рапсовое и авокадовое масла, авокадо, оливки, орехи и семена, ореховые масла, сыр), свежие или замороженные фрукты и овощи, соусы, подливки, заправки, топпинги, вкусная еда ("еда для удовольствия").

Заранее придумайте "запасные" блюда. Полезно всегда под рукой держать, например, курицу гриль, замороженные фрикадельки или бургеры, консервированную фасоль или рыбу, сваренные вкрутую яйца, зерновые, которые можно разогреть в микроволновке, цельнозерновой хлеб или макароны и пр.

Откажитесь от перфекционизма. Главное - отдавать приоритет сбалансированному питанию и понимать, что это нормально, когда что-то идёт не по плану.