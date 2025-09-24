Диетолог и фармацевт назвали лекарства, которые нельзя принимать вместе с зелёным чаем

Вот с какими лекарствами нельзя употреблять зелёный чай.

Разжижающие кровь средства. Варфарин (также известный как кумадин или янтовен) может действовать менее эффективно при приёме с большим количеством зелёного чая. Это повышает риск образования тромбов.

Стимуляторы. Зелёный чай содержит кофеин, который может взаимодействовать с лекарствами, оказывающими стимулирующее действие на организм. Например, с такими, которые принимают для борьбы с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это может вызвать учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, уровня тревожности, бессонницу. Если вы принимаете подобные препараты, лучшим вариантом будет переход на зелёный чай без кофеина.