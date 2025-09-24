Диетолог и фармацевт назвали лекарства, которые нельзя принимать вместе с зелёным чаем

Диетолог и фармацевт назвали лекарства, которые нельзя принимать вместе с зелёным чаемОб этом важно знать
Вот с какими лекарствами нельзя употреблять зелёный чай.
Разжижающие кровь средства. Варфарин (также известный как кумадин или янтовен) может действовать менее эффективно при приёме с большим количеством зелёного чая. Это повышает риск образования тромбов.
Стимуляторы. Зелёный чай содержит кофеин, который может взаимодействовать с лекарствами, оказывающими стимулирующее действие на организм. Например, с такими, которые принимают для борьбы с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это может вызвать учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, уровня тревожности, бессонницу. Если вы принимаете подобные препараты, лучшим вариантом будет переход на зелёный чай без кофеина.
Добавки железа. Несколько исследований показывают, что фитаты, кальций, танины и специфические полифенолы в зелёном чае могут ограничивать усвоение негемового железа, которое и так усваивается нашим организмом плохо. Принимайте железосодержащие добавки и зелёный чай с перерывом между ними в один-два часа.
Некоторые препараты для лечения психических заболеваний. Зелёный чай может повышать уровень клозапина (клозарила) или оланзапина (зипрекса), амитриптилина (элавила) в организме, а также риск возникновения седации, значительного изменения кровяного давления, судорог.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.