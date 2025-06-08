Диетолог назвал брокколи лучшим овощем для снижения уровня сахара в крови

Клетчатка. По данным USDА, на чашку сырой брокколи приходится менее 6 г углеводов и около 2 г клетчатки. Такое сочетание замедляет пищеварение.

Сульфорафан. Обзор 2023 года, опубликованный в журнале Phytomedicine Plus, показал, что сульфорафан может быть важен для контроля уровня сахара в крови и резистентности к инсулину, а также для снижения окислительного стресса.

Гидратация. Брокколи на 90% состоит из воды, поэтому употребление этого овоща может помочь в поддержании водного баланса.