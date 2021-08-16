Диетолог назвал чай, кофе, соки и фрукты бесполезными для утоления жажды

Специалист объяснил, что летом воды нужно пить ещё больше. Связано это с тем, что через пот, почти и пищеварительную систему мы теряем в это время более 2-2,5 литров воды.

Чтобы понять, сколько литров в день требуется организму, надо массу тела в килограммах умножить на 30. Получится минимально необходимое количество миллилитров. Но также нужно учитывать физическую активность в течение дня, еду и напитки, которые вы съедаете или выпиваете.

А определить, хватает ли вам воды, можно, по словам Гюндюза, по цвету мочи. Если она светлая, то вы пьёте столько воды, сколько нужно.