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Диетолог назвал чай, кофе, соки и фрукты бесполезными для утоления жажды

Поможет только вода
Издание Sabah опубликовало мнение специалиста по поводу того, что и сколько нужно пить для восполнения потребности в воде.
Диетолог назвал чай, кофе, соки и фрукты бесполезными для утоления жажды

Турецкий диетолог Чисем Гюндюз уверен: избавиться от чувства жажды можно только при помощи воды. Другие способы - поедание фруктов, употребление различных напитков типа чая или кофе - не только не снизят потребность в воде, но и приведут к тому, что мы получим таким образом только больше калорий.

Также Гюндюз предупредил: если заменять воду фруктами, даже летом, то проблем с пищеварительной системой и почками не избежать.

Диетолог назвал чай, кофе, соки и фрукты бесполезными для утоления жажды

Специалист объяснил, что летом воды нужно пить ещё больше. Связано это с тем, что через пот, почти и пищеварительную систему мы теряем в это время более 2-2,5 литров воды.

Чтобы понять, сколько литров в день требуется организму, надо массу тела в килограммах умножить на 30. Получится минимально необходимое количество миллилитров. Но также нужно учитывать физическую активность в течение дня, еду и напитки, которые вы съедаете или выпиваете.

А определить, хватает ли вам воды, можно, по словам Гюндюза, по цвету мочи. Если она светлая, то вы пьёте столько воды, сколько нужно.