Диетолог назвал форель самой недооценённой рыбой

У форели с точки зрения питательной ценности много общего с лососем. Это жирная рыба, в которой много омега-3, которые уменьшают воспаление, укрепляют сердце и выполняют множество других функций. Также в 85 г лосося содержится 22 г белка, а в 85 г форели - 20 г.

Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, любит форель за то, что она даёт витамин D. Также в этой рыбе есть селен, который важен для щитовидной железы.