Диетолог назвал форель самой недооценённой рыбой

Диетолог назвал форель самой недооценённой рыбойЛучше её есть чаще
У форели с точки зрения питательной ценности много общего с лососем. Это жирная рыба, в которой много омега-3, которые уменьшают воспаление, укрепляют сердце и выполняют множество других функций. Также в 85 г лосося содержится 22 г белка, а в 85 г форели - 20 г.
Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, любит форель за то, что она даёт витамин D. Также в этой рыбе есть селен, который важен для щитовидной железы.
Однако при выборе форели нужно учитывать несколько вещей. Во-первых, в копчёном и вяленом виде обычно в такой рыбе много натрия. Поэтому читайте внимательно этикетки при покупке форели. Если же вы покупаете свежую форель, особенно выращенную на ферме, то ищите сертификаты от Aquaculture Stewardship Council (ASC).
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