Диетолог назвал самые полезные для здоровья способы пить кофе

Существует несколько способов насладиться кофе, которые также улучшат ваше здоровье.

Пейте простой чёрный кофе. Этот кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Она помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс, контролировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье сердца.

Добавьте щепотку корицы или кардамона. Добавление специй - просто способ усилить вкус и сделать напиток более питательным. Некоторые исследования показывают, что корица помогает сбалансировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами. Кардамон же содержит антиоксиданты и улучшает пищеварение.

Добавьте натуральный ароматизатор. Добавьте в сваренный кофе пару капель чистого ванильного или миндального экстракта. Они придадут напитку лёгкую сладость и аромат без лишних калорий и сахара.

Добавьте ложку какао. Какао может обогатить ваш кофе антиоксидантами, которые полезны для здоровья и настроения.