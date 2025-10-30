Диетолог назвал самые полезные для здоровья способы пить кофе

Диетолог назвал самые полезные для здоровья способы пить кофеВот о чём нужно знать
Существует несколько способов насладиться кофе, которые также улучшат ваше здоровье.
Пейте простой чёрный кофе. Этот кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Она помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс, контролировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье сердца.
Добавьте щепотку корицы или кардамона. Добавление специй - просто способ усилить вкус и сделать напиток более питательным. Некоторые исследования показывают, что корица помогает сбалансировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами. Кардамон же содержит антиоксиданты и улучшает пищеварение.
Добавьте натуральный ароматизатор. Добавьте в сваренный кофе пару капель чистого ванильного или миндального экстракта. Они придадут напитку лёгкую сладость и аромат без лишних калорий и сахара.
Добавьте ложку какао. Какао может обогатить ваш кофе антиоксидантами, которые полезны для здоровья и настроения.
Добавьте белок или коллаген. Бело способствует насыщению, поддержанию стабильного уровня энергии, восстановлению мышц, а коллаген поддерживает эластичность кожи, здоровье суставов.
Добавьте немного молока. Обезжиренное молоко вместо сливок даст вам белок и кальций при минимальном количестве жира. Несладкое овсяное молоко обеспечит кремовую консистенцию без сахара.
Попробуйте кофе с имбирём или чили. Имбирь может улучшить пищеварение, облегчить тошноту, а капсаицин в чили ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.