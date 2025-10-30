Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 октября 2025, 14:15
1 мин.

Диетолог назвал самые полезные для здоровья способы пить кофе

Вот о чём нужно знать
В кофе много антиоксидантов, поэтому он может принести пользу здоровью. Но не все способы его приготовления одинаково полезны.
Существует несколько способов насладиться кофе, которые также улучшат ваше здоровье.

Пейте простой чёрный кофе. Этот кофе богат антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота. Она помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс, контролировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье сердца.

Добавьте щепотку корицы или кардамона. Добавление специй - просто способ усилить вкус и сделать напиток более питательным. Некоторые исследования показывают, что корица помогает сбалансировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами. Кардамон же содержит антиоксиданты и улучшает пищеварение.

Добавьте натуральный ароматизатор. Добавьте в сваренный кофе пару капель чистого ванильного или миндального экстракта. Они придадут напитку лёгкую сладость и аромат без лишних калорий и сахара.

Добавьте ложку какао. Какао может обогатить ваш кофе антиоксидантами, которые полезны для здоровья и настроения.

Добавьте белок или коллаген. Бело способствует насыщению, поддержанию стабильного уровня энергии, восстановлению мышц, а коллаген поддерживает эластичность кожи, здоровье суставов.

Добавьте немного молока. Обезжиренное молоко вместо сливок даст вам белок и кальций при минимальном количестве жира. Несладкое овсяное молоко обеспечит кремовую консистенцию без сахара.

Попробуйте кофе с имбирём или чили. Имбирь может улучшить пищеварение, облегчить тошноту, а капсаицин в чили ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.