Диетолог назвала банан фруктом, без которого нельзя выходить из магазина

Употребление бананов даёт несколько преимуществ для здоровья.

Много калия. Он помогает поддерживать артериальное давление в здоровом диапазоне. В одном среднем банане содержится 422 мг калия. Это примерно 9% от дневной нормы.

Клетчатка. Из одного среднего банана вы получите около 3 г клетчатки. Женщинам в сутки нужно потреблять 25 г этого вещества, а мужчинам — 38 г. Клетчатка даёт насыщение, улучшает здоровье кишечника, полезна для сердца.