Диетолог назвала банан фруктом, без которого нельзя выходить из магазина

Диетолог назвала банан фруктом, без которого нельзя выходить из магазинаИ вот почему
Употребление бананов даёт несколько преимуществ для здоровья.
Много калия. Он помогает поддерживать артериальное давление в здоровом диапазоне. В одном среднем банане содержится 422 мг калия. Это примерно 9% от дневной нормы.
Клетчатка. Из одного среднего банана вы получите около 3 г клетчатки. Женщинам в сутки нужно потреблять 25 г этого вещества, а мужчинам — 38 г. Клетчатка даёт насыщение, улучшает здоровье кишечника, полезна для сердца.
Устойчивый крахмал. Основной его источник — это незрелые бананы. Устойчивый крахмал улучшает здоровье кишечника, увеличивает сжигание жира. В небольшом спелом банане содержится 4 г резистентного крахмала, а в зелёных бананах — до 80% больше. Специалисты рекомендуют каждый день получать 10 г этого соединения.
Подходит для диабетиков. Результаты исследования, опубликованного в Frontiers in Endocrinology, показали: употребление большего количества фруктов помогает людям с диабетом снизить уровень глюкозы в крови натощак. В ходе другой научной работы выяснилось, что те, кто регулярно ел фрукты, имели меньше шансов на развитие диабета 2 типа.
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