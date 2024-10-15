Диетолог назвала белковый продукт, который обязательно нужно добавлять в супы

Кроме того, есть реальная польза от употребления куриного супа в сезон простуды и гриппа. В зависимости от того, что вы добавите в него, вы получите и другие питательные вещества, важные для поддержания здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.