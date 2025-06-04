Диетолог назвала ленивую овсянку с семенами чиа лучшим завтраком при диабете

Диетолог назвала ленивую овсянку с семенами чиа лучшим завтраком при диабетеИ вот почему
Людям с диабетом особенно важно есть с утра сбалансированный завтрак. Он поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови утром и в течение дня. Один из лучших вариантов - ленивая овсянка с семенами чиа. Овсяные хлопья содержат белок, полезные жиры, клетчатку. За счёт этого всё усваивается медленно.
Для одной порции вам понадобятся ⅓ стакана овсянки по-старинке, 2 столовые ложки семян чиа, ¼ стакана обезжиренного простого греческого йогурта, ¼ стакана замороженных ягод, ⅔ стакана несладкого миндального молока, щепотка корицы, 1 столовая ложка рубленых грецких орехов.
Смешайте в банке или контейнере с крышкой овёс, йогурт, семена чиа, ягоды, миндальное молоко. Встряхните или перемешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на ночь или минимум на 2 часа (и до 5 дней). Перед завтраком достаньте из холодильника овсянку и посыпьте её грецкими орехами.
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