Диетолог назвала ленивую овсянку с семенами чиа лучшим завтраком при диабете

Людям с диабетом особенно важно есть с утра сбалансированный завтрак. Он поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови утром и в течение дня. Один из лучших вариантов - ленивая овсянка с семенами чиа. Овсяные хлопья содержат белок, полезные жиры, клетчатку. За счёт этого всё усваивается медленно.

Для одной порции вам понадобятся ⅓ стакана овсянки по-старинке, 2 столовые ложки семян чиа, ¼ стакана обезжиренного простого греческого йогурта, ¼ стакана замороженных ягод, ⅔ стакана несладкого миндального молока, щепотка корицы, 1 столовая ложка рубленых грецких орехов.