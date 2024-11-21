Диетолог назвала лучшие специи для ускорения метаболизма

Перец чили. Капсаицин — основное соединение в этом перце — обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также он может влиять на обмен веществ. Исследования показывают, что это вещество может увеличивать расход энергии и сжигание жира.

Корица. На метаболизм влияет в ней альдегид. Было доказано, что коричный альдегид увеличивает расход калорий и термогенез (в ходе этого процесса сахар в крови и жирные кислоты расщепляются для поддержания температуры тела). Один обзор 12 исследований показал, что приём добавок корицы в дозах 2 г и более в сутки в течение как минимум 12 недель сильно уменьшает жировую массу, окружность талии, индекс массы тела, массу тела. Добавление корицы также снижает уровень липидов в крови, приводит в норму уровень сахара в крови.

Имбирь. При регулярном его употреблении снижается аппетит, усиливается термогенез, подавляется всасывание жира в пищеварительном тракте. Как показывают некоторые исследования, некоторые соединения, содержащиеся в имбире, способствуют похудению.