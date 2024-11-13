Диетолог назвала лучший осенний ужин для похудения

Для салата вам понадобятся 1 средняя мускатная тыква, очищенная и нарезанная кубиками, 1 банка нута (слейте воду и промойте нут), 4 чашки молодого шпината, 1 маленькая, тонко нарезанная красная луковица, ¼ чашки сыра фета, 2 столовые ложки оливкового масла для жарки и для заправки, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, 1 чайная ложка чесночного порошка, 1 чайная ложка паприки, соль и перец по вкусу.

Первым делом разогрейте духовку до 200 градусов. Далее в большой миске смешайте нут и нарезанную кубиками тыкву с оливковым маслом, чесночным порошком, паприкой, солью и перцем. Разложите всё это на противне в один слой. Запекайте блюдо 25−30 минут, пока нут не станет слегка хрустящим, а тыква — мягкой. Добавьте в большую салатницу молодой шпинат и жареные овощи, к ним — тонко нарезанный красный лук и сыр фета. Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Перемешайте всё до однородной массы.