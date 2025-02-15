Диетолог назвала отдых эффективным способом сжигания жира

Вопреки распространённому мнению, во время отдыха в организме происходит множество разных процессов. В том числе регуляция жира.

Вот как отдых помогает бороться с висцеральным жиром.

Контролирует гормоны голода. Сон помогает сбалансировать гормоны лептин и грелин, которые отвечают за аппетит, говорит Маша Дэвис, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог. Если вы недостаточно спите, то уровень грелина, гормона голода, увеличивается, а лептина, гормона сытости, уменьшается.

Регулирует уровень гормонов стресса. При длительном стрессе может повыситься уровень гормона кортизола. Исследования показывают, что это может вызвать и стрессовое переедание. Отдых же снижает уровень кортизола.