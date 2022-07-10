Диетолог назвала пиво, которое можно пить при сахарном диабете

Американская диабетическая ассоциация отмечает, что в пиве чаще всего углеводов больше, чем в других алкогольных напитках. Но вот в светлом пиве как раз меньше всего углеводов (5 или даже меньше граммов на одну порцию), и оно само по себе менее крепкое.

При этом эксперт по питанию подчёркивает, что пациентам с диабетам нельзя употреблять больше трёх напитков (если один напиток - это банка в 12 унций) в день.

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