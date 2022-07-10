Диетолог назвала пиво, которое можно пить при сахарном диабете

Диетолог назвала пиво, которое можно пить при сахарном диабетеНесмотря на болезнь, вы всё ещё сможете наслаждаться этим напитком
В исследовании, опубликованном в издании Diabetologia, отмечается, что алкоголь может положительно влиять на организм людей с диабетом второго типа. В частности, у таких людей благодаря спиртному улучшается метаболизм жиров и глюкозы.
Диетолог Молли Хембри говорит, что лучшее пиво при сахарном диабете - это светлое пиво. По словам специалиста, таким людям нужно брать самое лёгкое пиво, которое продаётся. В идеале крепость должна быть меньше 4%.
Американская диабетическая ассоциация отмечает, что в пиве чаще всего углеводов больше, чем в других алкогольных напитках. Но вот в светлом пиве как раз меньше всего углеводов (5 или даже меньше граммов на одну порцию), и оно само по себе менее крепкое.
При этом эксперт по питанию подчёркивает, что пациентам с диабетам нельзя употреблять больше трёх напитков (если один напиток - это банка в 12 унций) в день.
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