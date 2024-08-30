Диетолог назвала привычку, с которой нужно начинать худеть

Для успешного похудения важно научиться есть до того, как вы проголодаетесь. Связано это с тем, что, когда вы сильно голодны, вы можете легко потянуться за вкусной пищей и в итоге съесть её слишком много. Исследования также показывают, что пропуск завтрака повышает риск появления избыточного веса или ожирения.

Ешьте часто в течение дня. Научно доказано, что это помогает в снижении веса. В ходе одного исследования выяснилось, что установление и соблюдение определённого времени для завтрака, обеда и ужина может повысить шансы на похудение. Кроме того, было обнаружено, что потере веса может способствовать употребление одинакового количества калорий за каждый приём пищи. Если такое вам не подходит, то попробуйте есть каждые три-четыре часа. Это может быть как перекус, так и полноценный прём пищи.

Отдавайте предпочтение белку. Он поможет вам в потере веса. Белок даёт чувство сытости, что позволяет контролировать голод. Обязательно ешьте его при каждом приёме пищи или перекусе.