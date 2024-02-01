Диетолог назвала признаки недостатка клетчатки в рационе

Вы чувствуете сонливость после еды. Клетчатка поддерживает баланс уровня сахара в крови и предотвращает резкие скачки уровня энергии.

У вас запор. Одно исследование показало, что 77% тех, кто страдает запорами, чувствуют себя лучше после употребления клетчатки. Нерастворимая клетчатка в овощах и фруктах предотвращает запор и застревание переваренной пищи в кишечнике.

У вас диарея или жидкий стул. Если вы сразу начнёте есть много клетчатки, то это приведёт к подобным последствиям.

Вам постоянно хочется есть. Ряд исследований доказывают, что клетчатка увеличивает чувство сытости и предотвращает переедание.

У вас высокий уровень «плохого» холестерина. Исследование 2019 года продемонстрировало, что этот показатель связан с низким потреблением клетчатки.