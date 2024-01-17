Диетолог назвала признаки того, что вы едите слишком мало белка

Диетолог назвала признаки того, что вы едите слишком мало белкаПроверьте себя
Проблемы с наращиванием мышц. Согласно результатам научных исследований, потребление от 1,6 до 2 г на 1 кг веса - оптимально для наращивания мышечной массы.
Частые болезни. Если у вас постоянно насморк или вы просто плохо себя чувствуете, возможно, вам не хватает белка. Из-за этого иммунная система не будет работать так, как надо.
Постоянная усталость. Организму нужно обязательно получать аминокислоты. Если вы не едите достаточно белка, то эти вещества будут браться из мышечной массы. Это вызывает слабость.
Перепады настроения. Из-за недостатка белка вы можете потреблять слишком много углеводов. В результате у вас резко будет снижаться уровень сахара в крови и вы станете срываться на окружающих людей.
Ломкие и слабые волосы и ногти. И ногти, и волосы состоят из кератина - белка, для которого нужны аминокислоты. Поэтому если вы не получаете достаточное количество белка, то волосы и ногти у вас будут в плохом состоянии.
Постоянное чувство голода. Исследования доказывают, что белок - самый насыщающий макронутриент. Другими словами, он дольше сохраняет чувство сытости и помогает уменьшить тягу к еде. Для полноценного перекуса важно, чтобы в нём сочетались белки, жиры, углеводы.
Анемия. Гемоглобин синтезируется за счёт белка. И анемия тоже может быть связана поэтому с недостатком белка.
Потеря мышечной массы. Научно доказано, что употребление от 25 до 30 г высококачественного белка, равномерно распределённого в течение дня, - идеальный способ наращивания и поддержания мышечной массы.
Невозможность похудеть. По данным Гарвардской медицинской школы, белок имеет высокий термический эффект, то есть для его сжигания при переваривании нужно больше калорий (энергии), чем для жиров или углеводов.
Слабые кости. Некоторые исследования показывают, что более высокое потребление белка улучшает плотность костей, снижает вероятность переломов.
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