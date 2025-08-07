Диетолог назвала пять вещей, которые нужно знать всем людям о БАДах

Многие из нас не знают о рисках, ограничениях и маркетинговых уловках, связанных с БАДами. Вот о чём обязательно нужно помнить, прежде чем заказывать ту или иную добавку.

Начните с еды, а не с добавок. Почти всегда лучше получать питательные вещества из пищи, а не из БАДов. Вообще добавки нужны для поддержания рациона, а не для замены полноценной еды. С другой стороны, существуют обстоятельства, когда приём добавок необходим. Например, фолиевую кислоту рекомендуется принимать до и во время беременности для снижения риска возникновения дефектов нервной трубки у плода, витамин D - зимой, когда мало солнечного света, витамин В12 - вегетарианцам.

Вы можете не осознавать, что принимаете слишком много. Гораздо легче принять слишком большую дозу БАДа, чем переусердствовать с едой. В краткосрочной перспективе это приведёт к тошноте или диарее, а длительное злоупотребление может иметь серьёзные последствия. Например, жирорастворимые витамины (A, D, E и K) накапливаются в организме, а не выводятся из него. Избыток витамина D может привести к накоплению кальция, повреждению почек и сердца, ослаблению костей. Многие из нас не проверяют регулярно уровень питательных веществ в крови, поэтому и не понимают, что что-то не так, пока не появятся симптомы.

Не доверяйте советам в социальных сетях. Агентство по пищевым стандартам чётко заявляет, что добавки «не являются лекарственными средствами» и «не могут оказывать фармакологического, иммунологического или метаболического действия».