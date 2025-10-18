Диетолог назвала самые полезные для здоровья масла и соусы

Диетолог назвала самые полезные для здоровья масла и соусыМногие из них содержат важные питательные вещества
Оливковое масло. Оно содержит много полезных для сердца мононенасыщенных жиров и полифенолов. Исследования показывают, что употребление этого масла в больших количествах защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака.
Хумус. Полстакана этого блюда содержат 6 г белка и немного менее 5 г клетчатки. Кроме того, есть данные, что перекус хумусом отлично снижает аппетит.
Сальса. Её готовят из помидоров, сока лайма, перца чили, лука, чеснока, кинзы. Сальса не только низкокалорийна, но и содержит большое количество витамина С и антиоксидантов.
Гуакамоле. В авокадо содержится много клетчатки, полезных жиров, магния, фолиевой кислоты, витамина С. Гакамоле делают из пюре этого фрукта с добавлением лука, сока лайма. Можете использовать эту смесь вместо майонеза.
Греческий йогурт. Он богат кальцием, белком, витамином А и В12. В некоторых видах греческого йогурта также много пробиотиков, которые поддерживают работу кишечника, повышают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление.
Кимчи. Традиционное корейское блюдо, которое готовят из капусты. Ферментированные овощи содержат пробиотики, которые важны для кишечника. При этом в порции кимчи всего 22,5 ккал.
Масло из орехов и семян. Такие масла содержат белки, полезные жиры, магний, витамин Е. При покупке ищите варианты без добавления сахара.
Соус маринара. Обзор 28 исследований, проведённый в 2019 году, показал: у людей с более высоким потреблением томатов и более высокой концентрацией ликопина в крови вероятность развития болезней сердца ниже на 14%.
