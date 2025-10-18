Диетолог назвала самые полезные для здоровья масла и соусы

Оливковое масло. Оно содержит много полезных для сердца мононенасыщенных жиров и полифенолов. Исследования показывают, что употребление этого масла в больших количествах защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака.

Хумус. Полстакана этого блюда содержат 6 г белка и немного менее 5 г клетчатки. Кроме того, есть данные, что перекус хумусом отлично снижает аппетит.

Сальса. Её готовят из помидоров, сока лайма, перца чили, лука, чеснока, кинзы. Сальса не только низкокалорийна, но и содержит большое количество витамина С и антиоксидантов.

Гуакамоле. В авокадо содержится много клетчатки, полезных жиров, магния, фолиевой кислоты, витамина С. Гакамоле делают из пюре этого фрукта с добавлением лука, сока лайма. Можете использовать эту смесь вместо майонеза.