Диетолог назвала самые полезные для здоровья виды хлеба

Хлеб из пророщенного цельного зерна. Из одного ломтика такого хлеба вы получите 71 ккал, 5 г белка, 12,9 г углеводов и 2 г клетчатки. Этот хлеб позволяет лучше усваивать железо, цинк, в нём меньше крахмала и он легче переносится людьми с непереносимостью глютена, не связанной с целиакией.

Хлеб на закваске. Благодаря процессу ферментации в нём уменьшается количество FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов), глютена, фитиновой кислоты. Один ломтик цельнозернового хлеба на закваске содержит 120 ккал, 4 г белка, 3 г жиров, 20 г углеводов, 2 г клетчатки.

Хлеб из 100% цельной пшеницы. Из одного его ломтика можно получить 80 ккал, 4 г белка, 1,1 г жиров, 13,7 г углеводов, 1,9 г клетчатки.

Овсяный хлеб. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у людей, которые ели овсяный хлеб, обогащённый бета-глюканом, было меньшее повышение уровня сахара в крови и более низкий уровень инсулина после еды, чем у тех, кто употреблял цельнозерновой хлеб.