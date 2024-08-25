Диетолог объяснил, чем на самом деле так полезен для здоровья творог

При этом в твороге ещё и довольно много белка. Около 100 г — это 17 г белка. Примерно столько же вы получите из трёх яиц, 60 г куриной грудки или 320 мл жирного йогурта.

Также творог содержит много витамина В12 (важен для правильной работы мозга), рибофлавина (поддерживает здоровье кожи и глаз), фосфора (укрепляет зубы и кости), фолиевой кислоты (нужна для роста клеток).

Вместе с тем кальция в твороге меньше, чем в сырах. Всего 89 мг на 100 г продукта, тогда как в рикотте — 170 мг, халуми — 620 мг, пармезане — 948 мг.

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