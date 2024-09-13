Диетолог объяснил, чем опасны для здоровья семена чиа

Аллергия. Аллергическая реакция на семена чиа встречается редко. Она может включать головокружение, экзему и зудящие поражения на руках, отёк лица. Кроме того, аллергии на кунжут и семена чиа могут быть связаны друг с другом.

Ухудшение самочувствия. Если вы съедите сразу треть чашки семян чиа, то получите 22 г клетчатки. Это довольно большая порция, поэтому вы можете столкнуться со значительным дискомфортом в животе.

Опасность удушья. Особенно это касается людей с проблемами глотания (дисфагия) или с закупоркой пищевода. Если вы станете употреблять сухие семена чиа, а потом запивать их водой, то это может привести к их разбуханию (они способны поглощать воды в 27 раз больше своего веса) и застреванию в пищеводе.

Взаимодействие с лекарствами. Это препараты от диабета, от давления, разжижающие кровь, минералы (цинк). Семена чиа могут влиять на их усвоение или действие.

Проблемы с усвоением питательных веществ. В семенах чиа много клетчатки. Её избыточное потребление может помешать усвоению витаминов и минералов. Это касается цинка, железа, кальция.