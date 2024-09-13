Диетолог объяснил, чем опасны для здоровья семена чиа

Диетолог объяснил, чем опасны для здоровья семена чиаВот о каких рисках нужно знать
Аллергия. Аллергическая реакция на семена чиа встречается редко. Она может включать головокружение, экзему и зудящие поражения на руках, отёк лица. Кроме того, аллергии на кунжут и семена чиа могут быть связаны друг с другом.
Ухудшение самочувствия. Если вы съедите сразу треть чашки семян чиа, то получите 22 г клетчатки. Это довольно большая порция, поэтому вы можете столкнуться со значительным дискомфортом в животе.
Опасность удушья. Особенно это касается людей с проблемами глотания (дисфагия) или с закупоркой пищевода. Если вы станете употреблять сухие семена чиа, а потом запивать их водой, то это может привести к их разбуханию (они способны поглощать воды в 27 раз больше своего веса) и застреванию в пищеводе.
Взаимодействие с лекарствами. Это препараты от диабета, от давления, разжижающие кровь, минералы (цинк). Семена чиа могут влиять на их усвоение или действие.
Проблемы с усвоением питательных веществ. В семенах чиа много клетчатки. Её избыточное потребление может помешать усвоению витаминов и минералов. Это касается цинка, железа, кальция.
Проблемы с пищеварением. Потребление слишком большого количества клетчатки может вызвать газы, вздутие живота и боли в животе.
Вероятность развития рака простаты. В одном обзоре говорится, что повышенное потребление АЛК немного повышает риск возникновения рака простаты. Правда, другие исследования показали, что на самом деле эта кислота снижает шансы на развитие рака простаты.
Проблемы с почками. Одна порция семян чиа содержит много фосфора. Людям, у которых были или есть камни в почках, а также тем, кто страдает заболеваниями почек, нужно быть осторожнее при употреблении этих семян.
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