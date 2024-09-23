Диетолог объяснил, как избежать побочных эффектов чайного гриба

Чтобы безопасно употреблять комбучу, следуйте нескольким правилам.

Прочитайте список ингредиентов. Внимательно изучите состав продукта. Это поможет понять, что у вас может вызвать аллергию.

Проверьте качество. Глиняные горшки для приготовления комбучи могут содержать тяжёлые металлы, такие как свинец. Если вы готовите комбучу дома, рассмотрите возможность использования прозрачных стеклянных емкостей (но не свинцового стекла).

Подумайте об употреблении пастеризованных продуктов. Выбирайте именно такие продукты, если вы беспокоитесь о наличии в напитке микробов.

Проверьте наличие добавленного сахара. Это можно посмотреть на этикетке.

Употребляйте умеренно. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует пить 120 мл комбучи в день.

Проконсультируйтесь с врачом. Особенно это важно, если у вас есть проблемы со здоровьем.

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