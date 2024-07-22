Диетолог объяснил, как употребление только мяса влияет на здоровье человека

Диета плотоядных исключает всю растительную пищу. Человек ест только продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, животные жиры, молочные продукты (с низким содержанием лактозы).

В результате завтрак может состоять из яиц и бекона со сливками, обед — из сырных фрикаделек с куриной грудкой, ужин — из ростбифа и лосося.

Сторонники диеты плотоядных животных говорят, что растительные токсины и остаточные пестициды, используемые в производстве растительной пищи, вредят нашему здоровью.

К сожалению, нет никаких научных данных о влиянии на здоровье исключения всех растительных продуктов из рациона. Единственное — существуют отдельные отчёты и свидетельства, которые сообщают об улучшении контроля веса, здоровья сердца и обмена веществ, когнитивных функций, снижении воспаления, улучшении пищеварительной функции и излечении аутоиммунных заболеваний.

Побочные эффекты при диете плотоядных такие же, как и при кетодиете. Это неприятный запах изо рта, запор, диарея, головные боли, обезвоживание и другие симптомы, связанные с кетозом. Эти симптомы могут со временем исчезнуть, когда организм адаптируется к диете. То есть где-то через месяц.