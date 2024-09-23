Диетолог объяснила, что полезнее для здоровья: рапсовое или растительное масло

Диетолог объяснила, что полезнее для здоровья: рапсовое или растительное маслоЭти продукты похожи
Рапсовое и растительное масла производятся по-разному. Масло канолы получают из семян этого растения. Это масло содержит не менее 2% эруковой кислоты, которая связана с проблемами с сердцем. Растительное же масло делают из любого типа семян или растений.
Рапсовое масло имеет жирные кислоты, которые полезнее для здоровья сердца. Растительное масло содержит мало насыщенных жиров, благотворно влияет на сердце, включает богатые антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие состояние костей.
Обзор 2019 года, опубликованный в Advances in Nutrition, показал небольшую связь между маслом канолы и умеренной потерей веса. Но другие работы демонстрируют неоднозначные результаты. Одна столовая ложка рапсового масла даёт 16% суточной нормы витамина Е.
В растительном масле общее содержание жиров такое же, как в рапсовом, а вот полиненасыщенных больше: 8 г на столовую ложку. Одна столовая ложка растительного масла даёт 21% дневной нормы витамина К.
И рапсовое, и растительное масло имеют свои преимущества перед маслами с высоким содержанием насыщенных жиров. Но их всё равно нужно использовать в умеренных количествах.
В масле канолы больше омега-3 жирных кислот (они борются с воспалением), оно является лучшим источником витамина Е (снижает окислительный стресс). То есть это масло лучше подходит для поддержания здоровья сердца и лечения воспалений.
С другой стороны, растительное масло богато фитостеролами и витамином К, которые снижают холестерин и поддерживают здоровье костей.
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