Диетолог объяснила, что полезнее для здоровья: рапсовое или растительное масло

Рапсовое и растительное масла производятся по-разному. Масло канолы получают из семян этого растения. Это масло содержит не менее 2% эруковой кислоты, которая связана с проблемами с сердцем. Растительное же масло делают из любого типа семян или растений.

Рапсовое масло имеет жирные кислоты, которые полезнее для здоровья сердца. Растительное масло содержит мало насыщенных жиров, благотворно влияет на сердце, включает богатые антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие состояние костей.

Обзор 2019 года, опубликованный в Advances in Nutrition, показал небольшую связь между маслом канолы и умеренной потерей веса. Но другие работы демонстрируют неоднозначные результаты. Одна столовая ложка рапсового масла даёт 16% суточной нормы витамина Е.