Диетолог объяснила, что важнее для снижения веса: питание или упражнения

Чтобы добиться похудения, сосредоточьтесь на изменениях в диете. Они включают контроль порций, употребление питательных продуктов и ограничение потребления обработанных продуктов и добавленных сахаров.

Сбалансированный подход к упражнениям и диете может подразумевать регулярные кардиоупражнения, силовые тренировки, а также приоритет здоровой, устойчивой диеты, которая даёт необходимые питательные вещества без лишних калорий.

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